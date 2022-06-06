優之良品自用舖連環招租　銅鑼灣店減13%至13萬租出

銅鑼灣利園山道地一單邊舖位，由連鎖零食商優之良品自用多年，新近推出招租，並以每月約13萬元租出。

中原（工商舖）高級分區營業董事黃新宇表示，由優之良品持有的銅鑼灣利園山道39至47號寶富大樓地下G號舖，面積約800平方呎，上月推出市場招租後，獲多家零售商垂青，不足一個月即獲零售店租用，成交月租約13萬元，呎租約162元，較早前意向租金約15萬元輕微減價約13%。

利園山道單邊舖，2007年由優之良品以7500萬元購入，並自用多年，現已遷出。

黃新宇稱，上述舖位位於利園山道及富明街交界，屬大單邊，且備有獨立洗手間。上址由優之良品於2007年斥資約7,500萬元買入，是次租出料享約2.08厘租金回報。現時寶富大樓尚有一個面積相若的地舖招租，叫價約18萬元。

據了解，優之良品近期連環將自用的舖位推出招租，包括觀塘物華街自用舖位，面積1,000平方呎連入則閣，現以16.8萬元放租中。至於荃灣街市街及佐敦彌敦道舖位，亦分別透過多間代理放租中。

觀乎近年本港的零食市場競爭激烈，除了本地薑759阿信屋外，「過江龍」日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）迅速擴張，搶佔市場份額，傳統零售商如零食物語、優之良品等門市正逐步縮減。