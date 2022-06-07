啟德MONACO ＭARINE周五賣120伙　同日何文田PRINCE CENTRAL推5伙

多個新盤繼續推售，會德豐地產的啟德MONACO MARINE上載新銷售安排。落實本周五（10日）發售120伙，當中117伙以價單形式發售，折實平均呎價約25,655元，另3伙招標。當中21伙屬於首次推出的低座單位，包括5伙連花園及一個連天台特色單位。

73伙折實售價低於1,200萬

周五賣的117伙，單位實用面積324至768平方呎，扣除最高優惠12%，折實售價824.4萬至1,935.7萬元，折實呎價23,170元至29,974元。整批折實平均呎價約為25,655元。以建築期付款計，共有73伙或約62%折實售價低於1,200萬元。

MONACO MARINE合共提供559伙，分為四幢低座及兩幢高座大廈。高座分1A座及1B座，樓高35層，其餘4幢低座樓高6至8層，關鍵日期為2023年3月15日。

MONACO MARINE關鍵日期為2023年3月15日。

至於新地（0016）何文田太子道西195號PRINCE CENTRAL亦推出3號價單，涉及11伙。折實售價約992.6萬元，屬一房間隔。

一房戶折實入場992.6萬起

該11伙當中，戶型涵蓋一至兩房間隔，其中兩房單位佔9伙、一房單位佔兩伙，實用面積344至436平方呎。計及15%折扣、連同7%的現金回贈優惠後，折實售992.6萬至1,220.3萬元，折實呎價約26,623至29,067元。

入場單位為17樓D室，實用面積345平方呎，屬一房間隔，折實售價約992.6萬元，呎價約28,772元。項目同時上載新銷售安排，落實本周五（10日）以價單形式推售5伙。PRINCE CENTRAL自上月開售至今累沽約10伙，暫套現約1.06億元。