恒地紅磡必嘉坊．曦匯今上樓書　涉324伙　最細180呎起

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊 （BAKER CIRCLE )第一期第一座必嘉坊．曦匯，今日上載樓書，項目主打一房間隔，最細一伙實用面積約180平方呎，為開放式間隔，連33呎平台。

5樓J單位平台比單位大一倍

必嘉坊．曦匯提供324伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由180至569平方呎，一律採開放式廚房設計。一般標準樓層一層15伙，共用3部升降機。

從樓書可見，全盤面積最細單位為5樓C、D、E室，屬開放式間隔，實用面積約180平方呎，連33平方呎平台。全盤面積最大單位為29樓B室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積約569平方呎，連105平方呎平台及249平方呎天台，主人房、兩睡房及儲物室望同一方向。

值得留意，項目的5樓J單位，屬兩房間隔，實用面積為232平方呎，連有614平方呎平台，即平台面積較室內單位面積大逾1.6倍。

必嘉坊．曦匯預計關鍵日期2024年3月31日。

整個紅磡黃埔4街重建項目，分3期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。其中，必嘉坊第一期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶。