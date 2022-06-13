消費券｜信置蔡碧林：將夥拍各大儲值支付工具推獎賞

政府今日（13日）公布第二階段消費券5,000元，最快8月開始分階段發放。信和集團資產管理董事蔡碧林指，隨著第五波疫情受控，各類處所恢復營業，社會逐漸復常。第二階段消費券5,000元發放在即，市民將會有較首階段派發時更多的消費渠道，如戲院、8人一枱晚市堂食等，同時有人會累積兩個階段的消費券，合共一萬元可使用，故相信第二階段消費券會更刺激消費市場。

蔡碧林續指，為吸納新一輪消費力，信和集團商場特別與八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，分階段推出獎賞活動。透過與各大儲值支付工具合作，接觸更廣大的客群。

其中，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及尖沙咀中心及帝國中心參與「AlipayHK品牌頁」，提供近百間商戶優惠券，Alipay HK用戶由即日起，只需登入Alipay HK 手機應用程式，並於「應用中心」內登入「品牌Channels」頁面，即可揀選信和集團商場品牌頁，關注及領取指定商戶優惠券。

其中，包括屯門市廣場「曲奇童話」9折優惠券、奧海城「家上海」20元現金券（需消費滿200元）及荃新天地「寶達食品超市」25元現金券（需消費滿500元）等。