租樓攻略｜第3季逾10新盤入伙　有業主偷步放租　開放式高叫1.3萬

即將踏入第三季，市場有至少10個新盤準備入伙，涉及逾5,700多伙，供應伙數最多仍是新界區，佔整體逾八成，並以將軍澳海茵莊園規模較大，縱然距離入伙尚有兩個月，少部分業主已預先把單位放租，叫價頗進取，開放式戶叫租達1.3萬元起，呎租53元。

屯門帝御系列再延至9月才交樓

個別新盤受疫情因素影響，交樓日期一再延後。由香港小輪（0050）與帝國集團合作發展、恒地（0012）負責銷售的屯門掃管笏帝御系列1至3期，包括帝御．金灣、帝御．星濤、帝御．嵐天，分別提供611、614、557伙，三期合共1,782伙，原定預計關鍵日期為今年4月份，本應為區內注入大量租盤供應。

不過，早前發展商通知買家，指項目的交樓日期延至今年6月。據知，最新再度延期至今年9月才交樓，即較原定預計關鍵日期延後了約五個月。

帝御系列1至3期，提供逾1700伙，假設三成單位放租，已有500多伙租盤供應。（相片攝於2021年）

海茵莊園有近30伙預早招租

撇除帝御系外，假設其他新盤項目如期收樓，第三季約有3,950多個單位入伙，以將軍澳區佔最多，單計九建的海茵莊園，全盤已涉1,556伙，假設有三成業主把單位放租，已為市場提供460多個租盤供應。加上鄰近的另一新盤、5月才入伙的日出康城OCEAN MARINI，尚有不少租盤未消化，料區內租金勢受壓。

海茵莊園主打細單位，90%屬開放式及一房戶型，最快今年8月31日收樓。中原地產高級分區營業董事伍錦基指，海茵莊園目前有近30個單位預先招租，最平一伙為2座低層C單位，面積245平方呎，開放式間隔，叫租1.3萬元起，呎租達53元。

海茵莊園現有約29個放租盤，最平叫租1.3萬元起，面積僅245平方呎。（相片攝於2021年）

除將軍澳區外，最多入伙盤供應為大圍站柏傲莊 I，涉及兩座、783伙，最快今年9月30日收樓，美聯物業營業經理胡光義認為，項目經評估後已達安全標準，發展商亦積極解決問題，有助增加公眾信心，不擔心項目的租賃表現。

而沙田嶺畢架．金峰提供66伙，近日已收樓，未聞放租。其餘於第三季入伙的新界項目，包括有信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，最快8月31日收樓，提供160伙，涵蓋一房至四房戶；屯門上嵐及洪水橋#LYOS，分別於今年7月底及9月底收樓，兩盤分別提供112及341伙。

九龍區逾990伙將入伙 ONE SOHO下月底收樓

九龍區準備入伙的新盤，既有豪宅、也有細價單幢盤。其中，信置及中電合作的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，最快今年8月尾收樓，提供175個分層住宅，涵蓋兩房至五房戶型。項目暫售出15伙，區內代理指，此盤買家大多為用家，估計租盤不會太多。

KOKO系列近500伙 9月中收樓

此外，會德豐的茶果嶺KOKO HILLS及KOKO RESERVE，分別提供413伙及82伙，最快今年9月中旬收樓。據區內代理估計，單位每呎叫租可貼近約40元水平。至於信置、莊士（0367）及市建局合作的旺角山東街單幢盤ONE SOHO，主打一房戶，最快7月底收樓，可提供322伙，暫未聞有單位預租。

此外，6月初開始入伙的長沙灣睿峰，隨著業主分批收樓，迄今已暫錄約6宗租務成交。如西翼低層E室，實用378平方呎，兩房間隔連平台，獲區內外籍教師以1.7萬元承租，呎租約45元。睿峰現有約40多個放租盤待租，當中240餘平方呎的開放式單位，叫租由1.28萬元起。

港島僅一項目準備入伙 未錄成交

港島方面， 上環單幢盤42 TUNG ST. 最快於今年9月底收樓，惟據成交紀錄冊顯示，項目至今仍未「開齋」、即未錄得成交。42 TUNG ST.合共提供13個單位，包括兩至三房間隔，實用面積585至1,157平方呎。