九龍城半世紀舊樓下周開賣　呎價逾萬元　不設升降機

九龍城一個樓齡約49年、位於侯王道24及26號的「一手樓」，於昨日（16日）公布樓書及價單，同時上載銷售安排，將於下周四（23日）發售6個單位，售價由420萬元起。

據樓書資料，該項目為單幢樓，於1973年6月25日獲發出入伙紙，樓高6層，賣方為胡督祿及李許潤蘭（已故許麗梅之遺產承辦人），現為2樓、3樓、4樓及5樓A單位，3及4樓C單位的註冊業主。該六個單位實用面積分別為375方呎或424方呎。

九龍城侯王道24及26號。（網上圖片）

需注意該項目不設升降機，因此價單中，低層單位的售價較高層單位更高。1號價單提供6伙，價單售價420萬至550萬元，呎價由11,200至12,972元，入場單位為4樓C室為售價及呎價最低的一伙；至於2樓A室實用面積424平方呎，為售價及呎價最貴的一伙。

該批單位將於下周四（23日）起，於德輔道中262號一洲大廈4樓以先到先得形式發售。該項目的管理人為老牌家族裕泰興，委任年期為一年。

翻查資料，上述項目雖然樓齡已達49年，但由於《一手住宅銷售條例》所規定，未曾有轉讓物業的紀錄都屬於一手樓，因此該項目須按法例規定，公布樓書及價單等文件。