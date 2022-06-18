紅磡必嘉坊．曦匯首批賣182伙　開售近1小時售出43伙

由恒地（0012）發展的大型重建項目紅磡必嘉坊．曦匯，今日（18日）首輪發售182伙。當中最平一伙為開放式戶，折實售價466.8萬元。項目累收2,161票，以推售的182伙單位計，超額認購10.8倍。

發展商今日將買家將劃分A及B兩組，A組為大手買家時段，可買2至4伙，而B組買家可購1至2伙。

據市場消息，截至約11時，已售出約43伙。

紅磡必嘉坊．曦匯首批賣182伙

該批首輪推售的182伙，包括開放式至兩房間隔，其中約28伙開放式、128伙一房及26伙兩房單位，實用面積202至369平方呎。

當中，入場單位為6樓E室開放式間隔，實用面積202平方呎，折實售466.8萬，折實呎價約23,109元；而最低呎價為6樓B室，一房間隔，實用面積275平方呎，折實呎價22,662元。項目至今累推三張價單，折實平均呎價，依次為23,888元、23,968元及23,998元。

整個紅磡黃埔4街重建項目，共分三期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。其中，必嘉坊第一期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房戶。

至於必嘉坊．曦匯屬於第一期第一座，提供324伙，預計關鍵日期2024年3月31日。