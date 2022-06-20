利嘉閣料港加息幅度不大　全年樓價看升5%

樓市好淡因素爭持，利嘉閣地產總裁廖偉強今（20日）表示，近年本港樓市經歷前所未有的多重衝擊，樓價表現波幅，但無顯著下跌，而去年疫情未消散下樓價再創歷史新高，反映港樓抗跌力極強。他預期，本港加息幅度有限，料今年全年樓價可升約5%。

廖偉強認為，下半年樓市有別於上半年，隨著政治及經濟氛圍改善，本港國際金融中心地位不變，加上憧憬中港通關，預期全年樓價可升約5%。不過，住宅租金方面，在公司客及海外客仍缺乏下，料下半年會跑輸樓價，將持平或呈微跌，其中中小型住宅租金料全年跌約2%。

利嘉閣地產董事陳大偉、利嘉閣地產總裁廖偉強

對於美國加息，廖偉強估計，香港銀行最快第三季上調最優惠利率（P），加息初期或引起市場憂慮，若然持續加息，將對樓價帶來壓力，但他預期香港的加息幅度及速度均有限，即使加息1至2厘，仍屬偏低，是市場可承受範圍，故不見得未來半年至一年內息口會成為樓市的大障礙。

對有指移民潮持續令人才流失，或影響市場購買力，廖偉強相信，新一屆特區管治班子將會着力處理通關問題，有望彌補部份人才流失問題，減少對市場購買力的影響。

廖偉強又透露，公司下半年計劃增聘約300名人手，公司員工增至約2,800人，並擬多設10間分行，令分行數目增至50間。