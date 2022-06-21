美聯黃建業：料全年樓價升5%　冀新政府房策大刀闊斧

今年是香港回歸25周年，美聯集團（1200）主席黃建業表示，回歸以來的本港樓市，曾經歷不同的房屋政策及內外因素衝擊，可以用「大起大落」來形容，以回歸年計（即以每年7月至翌年6月計算），樓價並非一路長升，而是「升跌參半」，總計出現「13升12跌」的情況。

他又指出，特別是回歸首六年，樓價更出現「六連跌」，97至98年間跌幅最大，曾跌逾四成。惟樓市於03年中後漸入佳境，於03至04年時更曾升逾45%。不過，整體而言，本港樓價迄今較回歸前上升近七成，反映「磚頭有價」、「藏富於樓」的價值觀經得起時代的考驗。

望新政府令樓市穩定發展

黃建業認為，疫後樓市亦需要更健康及穩定的發展，樓價大上大落既不利民生，更不利經濟穩定發展，強調「穩定壓倒一切」，希望回歸25週年後，以新任特首李家超為首的新管治班子上場，可以令樓市更穩定發展。

黃建業又呼籲新一屆特區政府「新班子」，於「重中之重」的房屋政策問題上大刀闊斧。如建議提升覓地效率，增加土地供應，同時不可以賤賣土地，因香港稅基狹窄，賣地對庫房收入比重愈來愈重要。

黃氏又建議，政府可延續放寬政策，又指「林鄭Plan」及「波叔Plan」兩大放寬按揭措施的效果立竿見影，是過去數年港樓價在疫情下屹立不搖的定海神針。希望新政府班子延續寬鬆政策，適度「放寬辣招」，如放寬按保，甚至考慮加大範圍，助市民置業。

提升覓地效率、不賤賣土地、延續放寬政策

對於樓市前景，黃建業預計下半年樓價將於成交回升的帶動下趨向穩定，未通關前全年仍會有約3%至5%升幅。

美聯集團宣布，今日（21日）舉行的股東周年大會，經過按股數投票表決之方式，獲股東以大比數通過所有決議案，各重選連任董事皆獲高票支持。當中，美聯集團主席黃建業以逾98%的高得票率連任董事。