CCL報179.32點按周跌0.81%　八大指數齊跌屬近5月首見｜美國加息

中原城市領先指數CCL最新報179.32點，按周跌0.81%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，短期內CCL於178點到180點徘徊。6月美國議息前，市場人士憂慮加息幅度擴大，影響CCL八大指數齊跌，為18周以來首見。而對上一次八大指數齊跌為今年2月中旬，當時亦是美國聯儲局暗示將會加息。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.96點，按周跌0.91%。CCL（大型單位）報183.62點，按周跌0.38%，連跌2周共0.83%。豪宅樓價連續7周於184點到185點企穩。CCL（中小型單位）報178.47點，按周跌0.89%。

四區樓價走勢齊跌

按地區劃分，四區樓價走勢齊跌，新界東CCL_Mass報189.93點，創66周新低，按周跌1.79%，終止2周連升。新界西CCL_Mass報167.46點，按周跌0.98%，連跌2周共2.58%。港島CCL_Mass報182.62點，創9周新低，按周跌0.85%，連跌3周共2.38%。九龍CCL_Mass報174.04點，創10周新低，按周跌0.46%，連跌2周共2.33%。