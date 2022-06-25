屯門飛揚今首輪賣138伙　截至中午暫沽出約54伙｜持續更新

「兩強聯手」長實（1113）與新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，今日（25日）進行首輪銷售138伙，折實平均呎價15,354元，折實最平售437.2萬元起，屬一房戶型。市場估計，項目累收約1,200票，即超額認購約8倍。現場所見，

早上10時許，有逾百名準買家及代理陸續到達紅磡置富都會的售樓處，報到及等候揀樓，人龍伸延至商場外的天橋。



【12：35】截至中午12時半，據消息指，飛揚暫沽出約54伙。

【12：05】截至中午12時許，據消息指，飛揚暫沽出約38伙。A組完成揀樓。

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【11:50】布少明：不少80、90後買家

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，儘管美國宣布加息，惟對新盤影響較微，該行客戶出席情況踴躍，接近八成，不乏年輕買家計劃入市。預料6月份一手錄近1,500宗成交。布少明指，該行客戶以用家主導，接近八成，當中不少屬於80、90後買家，主要因樓盤入場門檻相宜，一房戶僅400餘萬元起，他預料項目入伙後呎租約38元，回報率近3厘。

【11:20】陳永傑：約5%屬居屋向隅客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日客戶出席率理想，當中用家佔九成，七至八成屬新界西客，九龍及新界東客較少，因當區有新盤推出，約5%屬居屋向隅客。預計在剛需客主導下，今日飛揚發售單位可沽清。

陳永傑續指，近期新盤訂價具競爭力，主打1,000萬內中小型單位有需求，市場具承接力。連同日出康城新盤在內，預計全月一手成交量可達1,500宗。他又認為，市場雖有不明朗因素，買家入市態度轉趨審慎，拖累樓價表現回軟。不過，加息屬市場預期之內，預計對樓市實質影響不大，加上物業亦比其他投資工具更穩妥，即使本港跟隨加息，息口仍屬低水平，依然有利置業。

大手客最多買4伙 包括一伙三房

今日銷售劃分A、B兩組，其中A組為大手客，最多可買四伙單位，包括一伙三房；而B組為散客，最多可買兩伙。

今批單位包括79伙一房戶、49伙兩房及10伙三房戶，折實售價437.2萬至1,043.2萬元，折實呎價13,720元至17,474元，折實平均呎價15,354元，以價單售價計，市值約9.48億元。

飛揚第一期關鍵日期2024年3月底

飛揚位於屯門青山公路大欖段，第一期由兩座大廈組成，各樓高20層，涉及400伙，實用面積由263至722平方呎，提供一房至三房連套房及儲物室間隔，全數400伙均不設露台及工作平台，項目關鍵日期為2024年3月底。

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