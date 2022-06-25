屯門飛揚今首輪賣138伙　現場逾百準買家及代理等揀樓｜持續更新

「兩強聯手」長實（1113）與新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，今日（25日）進行首輪銷售138伙，折實平均呎價15,354元，折實最平售437.2萬元起，屬一房戶型。市場估計，項目累收約1,200票，即超額認購約8倍。

現場所見，早上10時前，有逾百名準買家及代理陸續到達紅磡置富都會的售樓處，報到及等候揀樓，人龍伸延至商場外的天橋。

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大手客最多買4伙 包括一伙三房

今日銷售劃分A、B兩組，其中A組為大手客，最多可買四伙單位，包括一伙三房；而B組為散客，最多可買兩伙。

今批單位包括79伙一房戶、49伙兩房及10伙三房戶，折實售價437.2萬至1,043.2萬元，折實呎價13,720元至17,474元，折實平均呎價15,354元，以價單售價計，市值約9.48億元。

飛揚第一期關鍵日期2024年3月底

飛揚位於屯門青山公路大欖段，第一期由兩座大廈組成，各樓高20層，涉及400伙，實用面積由263至722平方呎，提供一房至三房連套房及儲物室間隔，全數400伙均不設露台及工作平台，項目關鍵日期為2024年3月底。

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