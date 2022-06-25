凱柏峰 l｜信和稱已收票1800張　加推80伙應市　入場費約648萬元

聯儲局在本月中大手加息0.75厘，為1994年以來最大幅度加息。近期本港拆息按揭利率亦隨銀行體系結餘減少而上揚，目前大部份銀行拆息按揭計劃實際利率已突破2.1厘，市民對新盤的熱情未見冷卻，有發展商更眼見收票情況理想，決定加推單位應市。信和（0083）﹑嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展﹑位於將軍澳日出康城的凱柏峰 l ，日前推出128伙。發展商指出有見反應熱烈，決定加推第二張價單﹑合共80伙應市，折實價約為647.97萬元起。

信和營業部集團聯席董事田兆源指出，凱柏峰 l 昨日起正式接受認購，截至今午4時累計接獲1,800張票，因應市場反應熱烈，決定加推80伙。加推的單位中，包括24伙一房及56伙兩房，定價介乎771.4萬至1,200.5萬元，呎價介乎20,156至25,059元。扣除最高16%折扣優惠後，折實價介乎647.97至1,008.42萬元，折實平均呎價為18.398元。

該批80伙內，售價最低為1A座33樓D室，實用面積為329平方呎，一房間隔，售價為771.4萬元，呎價為23,447元。折實售價為649.97萬元，合價為19,695元。

田兆源又指出是次加推的80伙全為標準單位，項目日內有機會再度加推價單及公布銷售安排。

↓↓↓凱柏峰 I 示範單位直撃↓↓↓

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凱柏峰 I 於周三（22日）公布首張價單，提供128伙，折實售價由619.5萬至1,243.3萬元，折實呎價由16,757元至20,128元。整批折實平均呎價17,888元。

凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。