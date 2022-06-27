柏蔚山複式戶逾9300萬沽　海日灣系連沽3伙｜新盤戰報

由新世界發展（0017）及培新集團共同發展的北角柏蔚山，入伙近四年，今日（27日）招標沽一伙四房頂層複式戶連車位，涉額約9,317.1萬元，呎價約50,200元。

上述柏蔚山第2座頂層33及35樓C室，實用面積約1,856平方呎，連16平方呎工作平台及40平方呎露台，屬四房兩套間隔。單位33樓以客、飯廳為主，廚房屬梗廚連儲物室，並設一客廁，單位內置樓梯連接上下層。至於35樓則為休息區，設有套房及客房各兩間，望向同一景觀。

據悉，柏蔚山由開售至今累售出609伙，佔可售單位逾99%，套現逾158億元，尚餘兩伙複式戶待售。

海日灣兩期七一賣444伙

另外，億京旗下已屆現樓的白石角海日灣系列，今日連沽3伙，套現近4,500萬元，當中COURT C 第2座1樓D室，實用面積1,046平方呎，三房連儲物房間隔，以以1,487.6萬元沽出，呎價14,222元，買家可獲「現有租客租金回贈」逾125萬元。

此外，億京重推海日灣兩期的貨尾，落實本周五（7月1日）起以價單連招標形式發售284伙，當中佔194伙以價單出售。同系海日灣同日以價單連招標形式推售160伙，當中佔89伙以價單出售。