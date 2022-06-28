利奧坊．壹隅加推68伙　折實售價512.9萬　本周六再推賣18伙

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，今日（28日）加推全新價單4號，涉68伙，當中包括開放式至兩房，其中開放式佔6伙、1房佔33伙、1房連儲物室佔14伙、2房佔15伙，實用面積206至447平方呎。價單訂價由545.7萬至1,316.4萬元，呎價由22,761元至29,450元。扣除最高折扣優惠後，折實售價512.9萬至1,237.4萬元，折實呎價21,395元至27,683元。

該盤同時上載全新銷售安排，落實於周六發售18伙，其中開放式佔2伙、1房佔8伙、1房連儲物室佔3伙、2房佔5伙，實用面積由206至447平方呎，價單訂價545.7萬至1,289.5萬元，價單呎價22,761元至28,848元，折實售價512.9萬至1,212.1萬元， 折實呎價21,395元至27,117元。

利奧坊．壹隅累售142伙 套現逾9.2億

當中入場單位為1座16樓N室，實用面積206平方呎，屬開放式間隔，扣除最高6%優惠後，折實價512.9萬元，折實呎價24,901元。

發展商指，利奧坊．壹隅累售142伙，套現逾9.2億元，而整個利奧坊系列累售1,462伙，佔可發售單位逾94%，套現約87億元。