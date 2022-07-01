驗樓｜畢架．金峰獲78分　天花大範圍空心　平台驚現食剩蘋果

遠東發展（0035）旗下沙山嶺畢架．金峰，近月開始收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir）前往驗收一個低層B單位，三房兩套房間隔，面積約1,337平方呎。經康Sir仔細驗收後，發現單位甩漏較多，15項驗樓分項中，潔具及來去水被扣分最多，單位最終獲78分。康Sir表示，單位交樓質素一般，但已超越同一發展商的其他項目，表現好過預期。此外，康Sir於屋內有意想不到的發現，提醒屋主小心。

畢架．金峰座落於沙田大埔公路沙田嶺段8388號，自成一隅、環境清幽寧靜。惟欠缺生活配套，交通亦甚為不便。若然從屋苑駕車前往港鐵顯徑站或大圍市中心，需約8分鐘車程，若然步行則需至少半小時，沿路「無瓦遮頭」且需經過「長命斜」。據知日後屋苑將提供穿梭巴士，惟目前尚未投入服務。



工作平台發現蘋果芯 窗邊有蜂巢

評及交樓質素前，康Sir在單位的工作平台有意想不到的發現。驗樓當日，康Sir在主人房外連的工作平台上發現一個「疑似食剩」的蘋果芯。此外，房間外牆近窗邊位置亦發現蜂巢。

康Sir解釋，因為樓盤鄰近郊區，周邊被樹林包圍，附近亦有不同地盤正在施工，露台易多昆蟲及灰塵。此外，屋苑位處金山郊野公園的東面，附近不時有猴子出沒，未知蘋果芯是否猴子留下，「你住得郊區都預咗㗎啦。」他提醒業主要多清潔露台及工作平台，避免遺留食物殘渣，招來昆蟲、甚至猴子。

房間隔音屏兒戲 「大力啲就爛」

此外，屋苑雖三面環山，但餘下一面面向公路，為減低公路車輛噪音對住戶的滋擾，單位其中一間客房設置活動隔音屏。原意雖好，但康Sir形容設計「得啖笑」，皆因睡房窗戶左、右兩邊各設能打開的活動窗，中間為固定玻璃，（見下圖），但隔音屏只有一塊，供左右移動。

故若然住戶同時打開兩扇窗戶，隔音屏只可拉去其中一邊，另一邊則未能隔音。康Sir又指，隔音屏以塑膠製造，使用時「大力啲就爛」。

睡房左右兩側各設一扇可打開的活動窗，但隔音屏只能為其中一扇窗隔音。（歐嘉樂攝）

天花空心範圍大 樓上裝修或有塌下危機

單位質素方面，康Sir指單位天花的空心範圍較平常大，分布在客廳及各睡房，問題頗嚴重，其中，廳區近大門位置的空心範圍約有1米乘1米。他估計是樓上單位執修時，無意中撞鬆下層單位的天花板，因而令單位出現空心。康Sir強調，最壞情況是整幅空心天花有機會因樓上大裝修時所產生的震盪而剝落或塌下。他建議業主要求發展商剷起批盪，填補空心範圍，估計相關工程需時約一至兩星期。

此外，康Sir發現單位有多處漏水，其中主人房浴室水龍頭邊、及其去水喉管有漏水跡象，康Sir指，只要沿水龍頭邊重新唧膠並扭實喉管即可解決。此外，洗衣機去水喉管漏水，需要發展商執修，否則或影響洗衣機功能，或導致整個廚房水浸。

值得留意，畢架．金峰依山而建，鄰近的斜坡面積較屋苑大逾十倍。據項目樓書顯示，物業持有人須自行出資保養及維修斜坡。就記者驗樓當日所見，屋苑附近的斜坡均覆有植被護面及柔性防護網，相信沒有即時危險。

遠東：已預留部份管理費作斜坡維修

就斜坡保養維修，遠東發展回覆指，屋苑將會預留部份管理費作為斜坡維修之費用，業主無需過分擔心。而屋苑管理公司亦會定期巡查及審視斜坡狀況，日後會因應政府部門要求作出定期檢查，確保屋苑住戶安全。

另外，有關單位手工問題，發展商指已即時作出跟進，指大部分修繕工作料於遞交執修表格後一個月內完成，屆時將聯絡業主再進行驗收。

【單位其他執修位】

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