凱柏峰 I 首輪賣238伙　一號風球下逾百人排隊等候揀樓

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 l ，落實本周四（30日）首輪發售238伙，折實平均呎價為18,136元。 項目累積收近6,200票，以首張銷售安排238伙計，超額逾25倍。

【9：15】信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，今日客人出席率高，客人反應熱鬧，當中年輕客亦佔7成。又認為香港回歸25周年，未來樓市、經濟將會越來越好，置業亦屬一個長遠投資。

【08：45】逾百名買家及代理排隊待入內揀樓

現場所見，約有逾百名準買家及代理，無懼一號戒備信號下，排隊等候入場揀樓。人龍由帝國中心售樓處，一路沿麼地道花園排隊伸延至海景嘉福酒店停車場入口。

首賣238伙 不設大手客時段

凱柏峰 I 今日於尖沙咀中心進行銷售，當日不設大手客認購時段。該238伙涵蓋一至三房，其中一房佔69伙、兩房佔147伙、兩房連儲物室佔16伙、三房套佔6伙。扣除最高16%折扣優惠，折實售價為619.5萬至1,243.2萬元，折實呎價 為16,757元至20,698元。

當中入場單位為1A座10樓D單位，實用面積329平方呎，屬一房開放式廚房，折實售約619.5萬元，折實呎價18,830元。

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凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。