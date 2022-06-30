去年11月流標　港鐵東涌配電站項目重推　下月28日截標

去年11月流標的東涌牽引配電站物業發展項目，港鐵（0066）公布，邀請發展商及/或財團就項目提交標書。該發展項目將於7月28日下午2時正截標。

上述項目於周二（28日）截收意向，共有31家財團遞交意向書，當中包括多家本地發展商，如新地（0016）、長實（1113）、信置（0083）、恒地（0012）、會德豐、英皇國際（0163）、泛海集團（0129）及資本策略地產（0497）。

最新估值降至32.9億至55.4億

項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型私人屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面面積上限約為94萬平方呎，料可提供1,400至1,800伙。據市場資訊，上述項目連同補地價計，地皮估值約32.9億至55.4億元，每呎樓面地價約3,500至5,900元。

另翻查資料，該項目去年曾推出市場，9月接獲約35家發展商遞交發展意向，同年10月底截標，當時接獲5份標書，全屬本地發展商，惟同年11月宣布流標。當時市場估值介乎42.3億至75.2億元，每呎樓面地價約4,500元至8,000元。

去年補地價金額47.65億 每呎逾5000元

此外，當時有測量師認為，項目流標主要因為補地價金額超過市場預期最多兩成。據悉，該項目去年推出時，補地價金額高達逾47.65億元，每呎補地價金額約5,072元。