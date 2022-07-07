凱柏峰 I ｜今日次輪賣238伙　近百名準買家及代理排隊待入場揀樓

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 l，今日（7日）次輪發售238伙，折實入場價644萬元起，不設大手客時段。項目累積收近4,000票，超額認購近16倍。

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【08：45】近百名準買家及代理排隊等候入場

現場所見，有近百名準買家及代理，正排隊等候入場揀樓。人龍由尖沙咀中心售樓處，一路沿麼地道花園排隊伸延至接近海景嘉福酒店停車場入口附近。

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次輪賣238伙 不設大手客時段

今日凱柏峰 I 次輪銷售於尖沙咀中心進行，不設大手認購時段。238伙之中，包括60伙一房、157伙兩房、佔21伙三房，扣除最高16%折扣後，折實售價643.8萬至1,300.5萬元，折實呎價17,106元至21,346元，整批以定價計市值逾24億元。

當中，最平單位為1B座10樓E室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積337平方呎，折實售價643.8萬元，折實呎價19,106元。

凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。