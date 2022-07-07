凱柏峰 l 開賣｜家人資助斥1200萬購三房　陳生：單位「唔太貴」

由信置（0083）等發展的日出康城凱柏峰 l，今日（7日）次輪發售238伙，累積收近4,000票。今早9時許，售樓處現場已出現排隊揀樓的人龍。

其中，買家葉先生為一名首置上車客，他表示，今次與家人購入凱柏峰 l 一伙低層一房單位，主要是看好將軍澳區未來發展，及看中該區校網。被問及加息會否影響入市決定， 他表示，雖然購入價比預期高，但是次入市已考慮加息因素，認為仍屬可負擔範圍，經多番考慮後仍然決定置業，「計過數啱啱好就試吓」。

至於另一買家、現居將軍澳區的陳先生， 亦是首置上車客，他今日選用「180日即供計劃」，斥資1,200萬元買入一伙三房間隔單位，未知作自住或放租。他透露，是次入市獲經營生意的家人資助首期，雖然有擔心加息，但他認為所購入之單位「唔太貴」，預計自己可負擔供樓開支。

今日凱柏峰 I 次輪銷售於尖沙咀中心進行，不設大手認購時段。發售的238伙，包括一房佔60伙、兩房佔157伙、三房佔21伙，扣除最高16%折扣後，折實價643.8萬至1,300.5萬元，折實呎價17,106元至21,346元。項目預計關鍵日期為2024年11月15日。