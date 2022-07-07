屯門NOVO LAND第1A期首批不少於165伙　住戶可半價購九巴月票

新地（0016）屯門市兆康NOVO LAND第1A期，涉824伙，日前已獲批預售樓花同意書。新地代理總經理陳漢麟今（7日）預告，項目最快下周開價，首張價單提供不少於165伙，其中戶型涵蓋開放式至三房單位，至於項目特色戶則傾向招標型式推出。同時會提供突破性付款方法，助換樓及首置客。

另外，NOVO LAND亦與九巴合作，為住戶提供乘車優惠。九龍巴士（一九三三）有限公司助理總監（策略規劃）梁領彥表示，等待住戶入伙後，每戶將可以半價購買九巴月票，名額為兩名，優惠至明年底， 又會於NOVO LAND增設月票銷售點等。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，涉及住宅樓面約240萬平方呎，合共分六期推售。其中，即將開售的第1A期，提供824伙，涵蓋開放式至四房間隔。開放式及一房單位佔約32%，兩房單位佔約51%，三房單位佔約16%，四房單位佔約1%。

至於第1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙，預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。