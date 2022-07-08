CCL報180.22點按周跌0.62%　短期下試178點　大型單位按周跌1.01%

中原城市領先指數CCL最新報180.22點，按周跌0.62%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示美國持續加息，樓價走勢反覆回軟，預期CCL結束過去5周於180點到182點徘徊，料短期將於178點至180點之間窄幅爭持。他又指，過去6周四大整體指數升跌走勢一致，出現4次齊跌，及2次齊升的現象。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.44點，按周跌0.54%。CCL（中小型單位）報179.64點，按周跌0.54%。CCL（大型單位）報183.16點，按周跌1.01%。

四區樓價走勢個別發展

按地區劃分，四區樓價走勢個別發展。新界東CCL_Mass報189.06點，按周升0.05%，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報170.63點，按周升0.54%，連升2周共1.89%。港島CCL_Mass報183.86點，按周跌0.60%。九龍CCL_Mass報175.44點，按周跌1.55%。

以近六周計算，港島CCL_Mass累跌0.56%，九龍CCL_Mass累升0.57%，新界東CCL_Mass累跌3.66%，新界西CCL_Mass累升1.04%。