深水埗佳悅今首輪賣50伙　折實售346萬起　首小時20伙獲認購

由佳寧娜地產及宏達控股共同發展、深水埗海壇街新盤佳悅（The Vim），今日（10日）首輪發售，盡推首張價單50伙，折實平均呎價為19,493元，折實入場價由346萬元起。據悉，項目累收約200票，超額認購約3倍。

市場消息指，項目首小時有20個單位獲揀選，其中一組買家斥資超過1,300萬元（以即供價計）購入兩伙開放式單位及一伙一房戶作長線投資用途。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下半年首個全新盤長沙灣佳悅，今首輪開售50伙，買家出席率約七成，買家以來自九龍區為主，佔約七成，新界西佔兩成。其中有一組買家有意斥資2,000萬元購入4伙一房戶，擬作長線投資。

首批50伙 全數折實600萬元有找

今日銷售不設大手客時段，首批50伙，全數折實售價低於600萬元。單位面積由199至289平方呎，包括36伙開放式，14伙一房，價單定價由368萬至624.8萬元，價單呎價由18,492元至23,542元。扣除最高6%折扣優惠後，整批折實售價由345.9萬至587.3萬元，折實呎價由17,383元至22,129元。

當中入場單位為5樓A單位，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，扣除最高6%折扣優惠後，折實售約345.9萬元，折實呎價17,383元。

↓↓↓佳悅示範單位↓↓↓

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深水埗海壇街佳悅，為佳寧娜在港首個新盤，屬單幢盤，提供115伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積約由178至289平方呎，當中包括5個連平台及5個頂層連天台特色戶，至於地下至一樓為商業部分，二樓為會所。項目關鍵日期為2023年12月31日，由中原地產作獨家代理。