「街坊價」9000蚊租屯門兩房私樓　業主租金回報跌至2厘

新界區中小型住宅租金回落，租金回報跌至2厘。屯門新屯門中心有業主見新租戶為同屋苑街坊，並願意一炮過繳付全年租金，因此以「益街坊」出租兩房單位，租金跌穿萬元水平，每月租金僅9,000元，呎租不足20元。

祥益地產執行董事謝澤銘表示，上述單位為新屯門中心1座低層B室，實用面積462平方呎，新租戶為同屋苑住戶，礙於原先租住的單位無法續租，其家人也在附近居住，才另覓同屋苑面積相若的單位入住。

他又指出，由於新租客願意預繳一年租金，又本是同屋苑住客，業主才以較低價出租單位「益街坊」，是次月租9,000元，成交呎價19.5元。

近兩年未曾跌穿1萬 同類單位近月呎租24元起

此外，謝澤銘又補充，同類型單位銀行估值約527萬元，以此推算，該單位的租金回報率約2厘。他直言，租金回報率僅約2厘「的確係差啲」，又指一般中小型單位理想回報率普遍約2.5厘至3厘，但業主見新租客是街坊，便爽快出租。

新屯門中心位置較接近碼頭區，遠離區內市中心。翻查代理行資料，近兩年屋苑成交租金也未曾跌穿1萬元水平，如6月份兩個實用面積455平方呎的兩房戶，月租介乎1.1萬至1.22萬元，成交呎租也高達24至27元。