新盤周末錄35宗成交　按周升逾倍　啟德THE HENLEY 連沽6伙

過去周末未有大型新盤開售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（9、10）兩日一手暫錄得約35宗成交，較對上一個周末的14宗，按周升約1.5倍。

周末一手沽35伙 佳悅佔57％

周末開售的全新盤，只有佳寧娜地產及宏達控股發展的深水埗單幢盤佳悅，昨日（10日）首輪發售50伙，單日沽出20伙，套現逾8,458萬元，面積由199至289平方呎，全屬開放式至一房間隔，成交金額345.9萬至558.3萬元。

恒地THE HENLEY系列沽6伙

貨尾方面，恒地（0012）啟德THE HENLEY系列過去周末亦沽出6伙，共套現逾6,740.2萬元。當中，THE HENLEY II 佔4伙，一房及兩房戶各佔兩伙。當中10樓及19樓F室，屬一房間隔，面積為381平方呎，成價分別為959.5萬及913.5萬元。至於5樓及36樓E室，兩房間隔，面積為575平方呎，成交價分別為1,518.4萬元及1,546萬元。

同系THE HENLEY III 亦沽兩伙，涉及單位B座的3樓E室及23樓B室，實用面積分別為238及540平方呎，成交價分別為624.7萬及1,740.4萬元。

另外，宏安地產（1243）等發展的油塘現樓曦臺，招標沽出一伙，為1座12樓B室，屬三房套間隔，實用面積795平方呎，成交價為1,903.5萬元，呎價23,943元。