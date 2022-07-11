郭富城大坑道豪宅被爆竊　鄰居非富則貴　代理拆解屢現賊蹤原因

天王郭富城居住的豪宅屋苑出現爆竊！今早（11日）跑馬地大坑道345號豪宅「嘉園」有低層單位發生爆竊，初步懷疑有賊爬水渠入屋作案，被發現後沿水渠逃離現場。據知，郭富城與太太方媛及兩名女兒原居於嘉園頂層戶，因其單位裝修，故改為暫住1樓、即郭富城租予其外父外母之單位。是次案件牽涉1樓同層三個單位，有指事發時郭正在屋內睡覺。

郭富城早年2700萬購入 鄰居有藝人余德丞

參考大坑道345號嘉園，於1993年入伙，樓齡近三十年，全幢樓高六層，合共提供16伙，每層三伙設計，每伙面積由611至2,816平方呎，近年戶戶成交價逾千萬。大廈的住客非富則貴，如富商林建名次女林煒琦於同廈擁有物業；前機場保安行政總裁周富祥及藝人妻子柳影虹也曾居於此廈。另外，藝人余德丞及家人亦居於嘉園。

據資料，郭富城於2001年以接近2,700萬元購入嘉園頂樓全層連天台，及後有指他斥約500萬元將三個單位打通及裝修，面積逾2,800平方呎，並於天台加設私家泳池，單位擁有極開揚的城市景。

背山而建、低層設大平台 易成賊人目標

至於嘉園的二手成交一向疏落，翻查資料，不少業主自九十年代起持有物業至今。最近一宗二手成交已要追溯至2018年底，有高層C單位，面積611平方呎，以1,230萬元易手，呎價約2萬元，物業十年間升值約42%。目前屋苑未聞有二手單位放盤。

原來屋苑早前亦不止一次出現爆竊，分別於2011年及2013年有報道指懷疑有賊人爬牆入屋爆竊。據區內豪宅代理透露，港島區不少舊式豪宅，不時會遇上爆竊，尤其部分樓層較少的低密度舊式住宅，容易成為賊人目標，又指是次遭爆竊的嘉園，因背山而建，一樓位置有大平台，賊人可輕易沿水渠爬上平台犯案。

代理又透露，曾前往該大廈睇樓，通常每更只有一至兩名保安當值，「始終全幢大廈得16伙，就算有名人住，都好難請到4至5個保安。」

至於毗鄰嘉園的大坑道341至343號，原為住宅項目雅居，在2021年10月由培新集團以逾12億元買入，並正計劃重建成為低密豪宅。