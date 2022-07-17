凱柏峰 II 今首輪賣168伙　 傳首小時沽出約100伙｜持續更新

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作的日出康城凱柏峰 II，今日（17日）首輪發售168伙，折實售價由636.8萬元起，不設大手時段。項目截至昨日累積收逾1,500票，超額近8倍。

【12：00】市場消息指，首一個多小時，暫有100伙被揀選。而信置副主席黃永光亦有現身售樓現場。

【12：00】美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，據其客戶計，投資客比例佔三成，自住用家佔七成。當中80後及90後年輕準買家眾多，佔比達七成。

【11：00】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，凱柏峰 II 今首輪銷售，該行出席率達八成，錄得一至兩組客戶有意以2,000萬元購兩伙。今日出席客戶中，約佔半數為一期向隅客，並以用家為主。

陳永傑續指，截至昨日，7月一手成交量逾300宗，料今日後可達500宗。屯門大型項目料可於本月內開售，估計7月全月一手成交可達1,000宗。對於市傳美國月尾加息幅度或高近1厘，為香港物業市場帶來憂慮，陳永傑預料，各國為挽救經濟，今次加息潮加息幅度雖大，但時間短，主要影響投資者入市決心，剛需依然強勁。

今日凱柏峰 II 開賣的168伙，包括一房至三房間隔，其中一房佔36伙，兩房佔105伙，三房佔12伙，另設15伙特色戶。折實售價636.8萬至1,287.8萬元，折實呎價由17,417元至19,809元。整批折實市值超過14億元。