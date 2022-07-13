9大發展商聯手組非牟利公司　命名啟德跑道區為Park Peninsula

政府近年先後批出多幅啟德跑道區住宅地，為多家投得跑道區地皮的發展商，今公布聯手成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，並為啟德跑道區命名為「Park Peninsula」。

是次聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」的發展商有九間，包括華懋集團、中國海外、帝國集團、遠東發展、恒地、嘉華國際、新世界發展、新地及會德豐。並指此公司將通過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商，建立持份者及市場對地段未來發展的信心及長遠核心價值，提升生活質素。

此外，公司將集九間地產發展公司在跑道上的土地，打造全新綜合多元化地段，並取名為Park Peninsula。Park Peninsula位於前機場跑道一帶臨海地段，「Park」意指地段環抱全港最大、約45萬平方米之綠化及休憩地帶；而「Peninsula」即指三面環海的半島。

啟德跑道區Park Peninsula模擬圖。

擬設自動行人輸送帶 連接觀塘、九龍灣

據公布指，Park Peninsula 提供約45萬平方米之綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積較維多利亞公園大2.3倍，鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道。

碼頭成水上的士上落點 連接中環、西九等

Park Peninsula擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將Park Peninsula與觀塘及九龍灣兩區連接，及提供一系列的巴士及專線小巴等設施。跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德，提供便捷、快速及直接的運輸服務。

翻查資料，啟德跑道區迄今已先後批出11幅住宅地。