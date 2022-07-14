屯門NOVO LAND示範單位首曝光　兩房採北歐風設計 | 多相

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND，今（14日）首度開放三個示範單位予傳媒參觀，分別為兩個無改動示範單位，以及一個連裝修傢俬示範單位，包含開放式及兩房戶型。

其中，無改動示範單位參照1座18樓P室搭建，實用面積418平方呎，兩房間隔。甫進大門玄關位設有收納櫃，廚房為開放式設計，廚櫃可拉出摺疊式工作枱。客飯廳外接露台。另浴室屬「黑廁」。

↓↓↓NOVO LAND兩房交樓標準示範單位↓↓↓

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↓↓↓NOVO LAND 兩房連裝修示範單位↓↓↓

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另一伙兩房示範單位，參照第2座28樓N室，實用面積471平方呎，連傢俬裝修，設計具北歐風格。廚房為開放式設計，設L型層架，雪櫃上亦有收納櫃。浴室有窗，淋浴間以玻璃間隔。毗連廳區的房間改以玻璃代替實牆，增加空間感。

↓↓↓NOVO LAND開放式交樓標準示範單位↓↓↓

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至於，最後一個示範單位為開放式戶型，參照第2座18樓K室搭建，實用面積248平方呎，廚房為開放式，大廳連接露台，鋅盤上下設有多個收納櫃，雪櫃上也設有收納櫃，亦可從旁拉出較短身的摺疊式工作枱。