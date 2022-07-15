葵涌物流地收至少2份標書　估值最高59億

葵涌大型物流地皮於今日（15日 ）中午截標，現場收至少2份標書，兩家入標財團均未透露身份。市場人士預計，該幅提供近60萬平方呎樓面的葵涌物流地，估值介乎約45億至59億元。

推出招標的地皮為葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界的葵涌市地段第531號用地，將作物流服務及公眾停車場用途。該項目地盤面積約594,668平方呎，其最高的樓面總面積可達約1,485,460，以發展多層現代物流設施兼公眾停車場，達致一地多用。

綜合市場資訊，該地皮每呎樓面地價約3,000至4,000元，估值約45億至59億元，預計吸引大型發展商或物流營運商入標。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述項目不可拆售，中標發展商須在2028年6月底前完成工程，亦須提供不少於751個車位。又指地皮地底現時內有數條大型渠道，約25%的地皮面積需預留作政府渠務工程，不可在上興建任何建築物。而渠務工程計劃將在2031年展開，期間政府可佔用該部分不多於連續八年，並允許工程車輛及器材出入。

華坊：25%地皮預留作政府渠務工程

梁沛泓繼指出，2022年首5個月，香港整體出口貨值較2019年同期大幅增長超過兩成。業界持續反映物流中心及相關用地嚴重不足；加上新界多幅棕地被規劃作新市鎮發展，令將來供應更見緊張。故此近兩年工廈大宗成交十分活躍，中資和外資均在港插旗以發展數據或物流中心，其中華潤物流在今年五月以46.2億元購入嘉里柴灣及沙田的兩個貨倉。

附近的亞洲貨櫃物流中心現租每方呎16至18元，推算葵涌物流地落成後總值將逾百億元。華坊估算是次地皮可售48億至52億元，樓面呎價3,230 至3,500元。