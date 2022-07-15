北都發展｜牛潭尾百萬呎地皮　申建6276伙分層住宅、洋房

發展商積極部署發展北部都會區土地儲備。有財團就元朗牛潭尾一幅佔地逾103萬平方呎的地皮，申請興建22幢分層住宅及22幢洋房，提供多達6,276伙。

上述申請地點為元朗牛潭尾丈量約份第104約多個地段及毗連政府土地，鄰近新田公路、上竹園、福興里、新圍村。該地皮現時為「綜合發展區」地帶，擬改劃為「綜合發展區(1)」地帶發展。

該項地盤面積約1,035,914平方呎，當中政府土地佔約358,146平方呎，住宅部分地積比率不多於4倍，落成後住宅樓面高達4,143,668平方呎，提供22幢的分層住宅大廈，該批大廈樓高30層至50層，高度不多於主水平基準上120至170米，項目同時提供22幢三層高洋房，合共6,276伙，預計可容納人口約18,200名。

料可容納人口約18200名

商業部分方面，地積比率約0.7倍，落成後涉及商業樓面721,201平方呎，將作地區商業中心。項目同時提供兩所幼稚園及一間設100個服務名額的幼兒中心。該項目將提供多達2,485個停車位。

成功整合大部份土地 現況已平整

申請人指出，《北部都會區發展策略》著重新界北部發展，認為該區具潛力作綜合發展，與北部都會區相輔相成。又指上述申請地點北面為已規劃的北環線牛潭尾站，以及新田科技城，未來對住屋及配套設施有龐大需求。

申請人又表示，該幅用地鄰近新田公路，面積龐大並已經平整，已準備好發展。然而，申請地點受限於現時「綜合發展區」地帶的發展限制，包括最大總樓面面積約42萬平方呎及建築物高度限為3層，最高地積比率約0.4倍，認為未能充份發揮其發展潛力。

擬分期發展 料2023年完成

資料顯示，申請地點自1994年獲指定為「綜合發展區」後，一直等待發展，現時用作棕地用途。多年來，申請人已成功整合大部份土地，以分期發展安排推動期待已久的綜合發展。第一期發展預計能提供3,112伙，又預計整個項目於2023年完成。