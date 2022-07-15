內地生合租大埔露輝路三房豪宅　無傢俬裝修仍需月租2.7萬｜多圖

踏入暑假，市場不乏內地學生租樓個案。新近三名內地生以每月約2.7萬元，承租大埔豪宅嘉豐花園一伙三房戶，租金較一般三房單位高12.5%。

美聯物業營業經理何偉雄表示，上述單位為大埔露輝路嘉豐花園5座低層C室，實用面積930平方呎，屬三房間隔，獲三名準備來港升讀香港教育大學的內地生預付半年租金、即約16.2萬元承租，月租約2.7萬元，即呎租約29元，較一般三房單位為高。從相片可見，單位業主亦無預設任何基本傢具，料租客或需於入住時自行購買。

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單位較一般三房租貴12.5%

何偉雄透露，嘉豐花園三房戶月租普遍介乎約2.4萬至2.5萬元，但因業主知悉租客為學生後便不願減租，最終單位以每月2.7萬元出租，較一般三房單位月租高12.5%。

他解釋，通常業主知道租戶為學生，一般只會短租一年，隨後便會退租。因此，他們認為在收回單位後，或需要重新裝修方可再放盤，因而令成本變高。

嘉豐花園位於大埔露輝路33號，於1995年入伙，設16座分層住宅及10幢洋房，提供217伙，實用面積315至2,155平方呎。該屋苑距離香港教育大學僅約5至7分鐘步程。