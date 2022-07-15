屯門NOVO LAND下周開放示位　首批料涵蓋開放式至三房｜示位直撃

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND，今（15日）再開放兩個示範單位予傳媒參觀。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤最快下周開價，首張價單將盡量涵蓋開放式戶至三房戶。同時，該盤會於本周末開放示範單位予代理參觀，隨後會在下周開價後對外開放。

今日開放予傳媒參觀的示位，分別為無改動及經改動示範單位，皆參照第2座18樓A1室搭建，實用面積701平方呎，屬三房一套間隔，設計延續北歐風格。廚房為梗廚設計，以玻璃趟門開關，浴室有窗，屬「光廁」。另外，主人房及兩間睡房可望同一方向，毗連廳區的房間改以玻璃代替實牆，增加空間感。

↓↓↓NOVO LAND 三房連裝修示範單位↓↓↓

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NOVO LAND第1A期日前公布樓書，涉824伙，由兩座分別為「Elverum第1座」及「Elverum第2座」的住宅大廈組成，標準樓層每層15至16伙，共享四部升降機，全盤單位實用面積由213至1,467平方呎，包括開放式至四房戶型。另設有114個私家車位。

項目主打兩房單位，佔403伙，另開放式及一房戶則分別有181伙及75伙，三房戶有128伙，另有少量特色戶。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。