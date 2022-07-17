港鐵：短期推兩項目招標、近3000伙　小蠔灣首階段最快今年底登場

港鐵（0066）今（17日）為旗下將軍澳PopCorn商場舉辦十周年慶祝活動，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝透露，短期推出兩個鐵路項目，可供應約2,500至3,000個單位，包括東涌配電站項目（本月28日截標）涉及1,600伙，以及小蠔灣項目，後者將分四個階段招標，首階段先推1,200至1,500伙私樓單位，目標今年底至明年初推出。

未來九個月推4大鐵路新盤 涉逾四千伙

鄧智輝又指，未來八至九個月會推售何文田站2期、黃竹坑站4期、日出康城12期及元朗YOHO Hub項目，可銷售單位涉4,000至5,000伙。他指，各項目有不同定價，期望迎合不同客戶群需求。目前日出康城11期（凱柏峰）已開售，大部分為年輕用家。對於外圍市況偏淡，他認為，市場仍存在需求，只要價格合理，港鐵項目有商場及交通套配，對未來銷情有信心。

至於曾經流標的東涌牽引配電站項目，定於7月28日截標，鄧智輝表示，有信心是次招標反應理想。他指，項目上一次流標是由於其位置處於東涌線隧道上方，地基需要不少加配措施，以避免項目下沉或對鐵路造成影響。今次重推已做更多前期設計、勘探工作及地基工程。項目佔地近100萬平方呎，可提供約1,600個住宅單位。