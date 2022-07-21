上半年貨尾量增逾一成　突破1.5萬伙　九龍區佔一半

上半年受疫情影響，一手去貨速度減慢，據美聯物業房地產數據及研究中心資料顯示，6月份累積貨尾量、包括樓花及現樓，錄約15,092個單位，較5月約14,371伙增加約5%。貨尾量連升三個月，比起去年12月底約13,640伙增加約10.6%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，年初受疫情影響，社交距離措施收緊，首季登場全新盤數目有限，去貨緩慢；隨著次季疫情緩和，發展商重拾推盤步伐，多個新盤相繼登場，而訂價仍然進取，導致累積貨尾量持續向上。

九龍盤「先求價後求量」

值得留意，若以港、九及新界三區劃分，過去半年九龍區（包括將軍澳及西貢）累積貨尾顯著增加，由去年底6,346伙增至今年6月的7,696伙，升約21.3%；由於九龍區上半年有較多盤登場，但該區未來供應卻買少見少，發展商採取「先求價後求量」的銷售策略。

新界區方面，6月累積貨尾錄5,264伙，較去年底增加約4.6%，主要是因該區未來供應較多，發展商普遍以「貼市價」策略推售。

反觀，港島區（包括愉景灣）為累積貨尾錄跌幅的地區，6月份錄2,132個貨尾單位，較去年底減少約5.7%，主要是因為港島區推盤量寥寥可數，即使區內期內一手銷售不多，但累積貨尾仍得以減少。