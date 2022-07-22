戴德梁行：零售逐漸復甦　銅鑼灣一線街空置率降至7.9%

零售市況回暖，核心區一線街道空置率出現改善。據戴德梁行最新數據，截至第二季，銅鑼灣及旺角兩大零售主要街道，其空置率分別出現明顯下降2.6至3.7個百分點，銅鑼灣更加回落至單位數，空置率僅錄7.9%。

戴德梁行香港商舖部、代理及管理服務主管及執行董事林應威表示，隨著政府進一步放寬社交距離措施，香港餐飲業及零售業逐漸復甦，部分餐飲集團積極於核心地段擴充，令整體一線商舖空置率低於上季水平。

旺角、尖沙咀和銅鑼灣餐飲租金上升

其中銅鑼灣空置率按季下跌2.6個百分點至接近2021年底水平的7.9%，旺角空置率則下降 3.7個百分點至12.7%，與2019年水平相約。不過其餘兩大核心區尖沙咀及中環，其空置率分別為14.3%及11.3%，按季持平。

租金方面，各區餐飲租金亦錄得升幅，旺角、尖沙咀和銅鑼灣餐飲租金於第二季分別較上季升1.5%、1.0%和0.6%，中環餐飲租金則維持不變。

林應威：第二輪消費券將刺激租賃

林應威又表示，自疫情爆發以來，市民重視健康和生活質素，相關業務亦因而受惠，季內錄多宗大面積商舖租賃成交，包括英國天然美容保養品牌LUSH租用旺角西洋菜南街48至50號地舖，舖位面積約1,400平方呎，而服裝品牌Cotton On承租中環永恆商業大廈超過3,500平方呎樓面。他相信發放第二輪消費券會持續加強零售商對零售市場的信心，刺激下半年租賃活動。

而在第五波疫情之下，今年首五個月本地零售業總銷售貨額按年下跌2.9%，珠寶及鐘錶和服裝及配飾類別的銷售額按年分別下跌8.9%和14.2% ，而藥物及化妝品類別和超級市場則按年分別上升3.4%和4.0%。