NOVO LAND首批低開　4日累收逾一萬票　人潮逼爆示範單位

新地（0016）屯門新盤NOVO LAND第1A期，上周二公布首批165伙價單，折實入場價330萬元起，折實均價約1.3萬元，較同區二手價低近兩成，且推出「漸進式供款」計劃，成功吸引市場關注，發展商昨日再加推100伙。新地預告，最快於明日加推第三批單位及公布銷售安排，很大機會本周末首輪銷售。

項目自上周五開始接受認購登記，市傳截至今日（25日）下午4時，累收逾一萬票，以兩張價單合共265伙計，超額認購約36倍。發展商自上周三起，對外開放設於九龍站環球貿易廣場（ICC）的五個示範單位，連日吸引大批市民參觀。新地指，單計周日單日已錄得逾1.2萬人次參觀。

↓↓↓售樓處及示範單位現場↓↓↓

新地：很大機會本周末首輪銷售

位於ICC的3樓大堂，不時出現排隊等候參觀的人龍，而售樓處內及示範單位更出現「逼爆」場面，人山人海。從相片所見，一交樓標準示範單位內，同時間有20多人參觀，擠得水洩不通。

新地代理總經理陳漢麟今表示，項目客源分布甚廣，除用家外，投資者佔近四成；不乏年輕首次置業人士、小家庭、區內分支家庭及換樓客。由於接獲不少人查詢開放式及三房戶，故價單第3號擬涵蓋更多相關類型單位，傾向原價加推。他又指，最快明日加推價單第3號及公布銷售安排第1號，很大機會本周末進行首輪銷售。

↓↓↓三房連裝修示範單位↓↓↓