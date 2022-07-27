樓價創近四個月最大跌幅　業界：三大負面因素　料7月或再跌1%

差估署最新數據顯示，今年6月份私樓樓價指數報380.5點，按月跌1.14%，創近四個月最大單月跌幅。今年次季樓價指數微跌0.24%，上半年則累跌3.40%，較去年9月份的歷史高位398.1點更累跌4.42%。

6月跌幅反映美國加息四分三厘

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受息口趨升困擾，加上疫情反覆及一手新盤低價搶灘，二手市場量、價備受衝擊，全年樓價走勢還看通關進度。

陳海潮指，6月份差估署樓價指數主要反映5月中旬至6月上旬市況，當時美國大幅加息四分三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大。

加快通關將成市場救命稻草

近期所見，整場形勢無大改變，新盤積極推出應市，且以貼市價甚至低於市價推出首批單位搶灘，對二手市場持續構成壓力。此外，市場預期美國仍將以較急步伐調升息口，進一步令二手市場交投出現拉鋸轉淡的局面，對量價均帶來壓力，預料下次公布的7月份樓價指數有機會再跌1%左右。

展望下半年樓價走勢，陳海潮相信，要視乎疫情進展，倘能維持受控，並能加快通關步伐，將成市場的一根救命稻草，下半年樓價料可有較顯著的反彈空間，全年樓價可望平穩、甚至掉頭回升；否則，在缺乏利好因素並適逢本地銀行之後有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌的格局。

萊坊：料加息對樓價影響不大

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則預計，7月份官方樓價指數表現，將與6月份相若。他指，由於市場欠缺利好消息，不少買家及賣家持觀望態度，對後市睇法出現較大分歧，導致很多二手成交膠著，整體成交量偏低。

發展商最近推新盤步伐略為加快，但受加息等不明朗因素影響，推盤未至於積極，而新盤開價相信也不會太進取。他估計，新盤在短期內與二手盤競爭，一手盤在市場上有較大吸引力，樓價也相對硬淨，而二手樓價繼續受壓。

而隨著失業率開始回落，住宅租金開始止跌回升，部分地區住宅租金受本地家庭客及留學生租賃需求上升而帶動。

面對香港主要銀行在短期內有機會上調最優惠利率，部分上車人士或會因加息而不能通過銀行壓力測試，王兆麒認為，加息對市場整體購買力及樓價影響不大，心理因素影響大於實際，但加息因素將影響短期住宅成交量。