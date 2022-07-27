恒地粉嶺北新盤命名ONE INNOVALE　最快明日公布樓書

由恒地（0012）發展的粉嶺北馬適路項目，為集團於粉嶺北新發展區第一個住宅項目，於今（27日）命名為「ONE INNOVALE」，分三期發售，其中第一期命名為ONE INNOVALE-Archway，該盤有機會於明日上載樓書，周內開價及開放示範單位，最快下星期開賣。

料周內公布價單、開放示範單位

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，只要項目推出價單，便會隨即開放示範單位以供參觀、讓買家進行認購登記等程序。

林達民指，「ONE INNOVALE」明明靈感來自「Innovation」一字，是北部都會區的「宇宙盤」，有別於其他樓盤。

提供603伙 八成為開放式戶及一房

被問到H按觸及封頂位，林達民表示，雖然市場有必要加息，但持續加息會抑制GDP增長，若息口增長速度減慢，有望樓價會上升。他又指，項目已獲批預售文件，將會隨即推盤開售，又指現在是好好的入市機會。

粉嶺北馬適路8號，當中「Site A」第1期命名為ONE INNOVALE-Archway ，涉兩座住宅大樓，提供603伙，當中佔約80%單位屬開放式至一房間隔，預計關鍵日期為明年3月。