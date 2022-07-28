港鐵東涌配電站重推今午截標　收至少5份標書　恒地、信置有份

去年11月流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目，近月重推並於今日（28日）下午2時截標。

【14:00】該項目已於下午2時截標，現場至少錄得5份標書，入標財團包括信和（0083）、恒地（0012）、南豐，以及兩家不知名財團。

【13:00】現場所見，暫收3份標書，包括信和代表到場入標；另恒地獨資入標。

【11:00】據悉，截至上午11時許，項目暫收一份標書，投標人士未有透露所屬發展商。

項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型私人屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面面積上限約為94萬平方呎，料可提供1,400至1,800伙。據市場資訊，上述項目連同補地價計，地皮估值約32.9億至55.4億元，每呎樓面地價約3,500元至5,900元。

補地價金額大跌25%

早前有消息透露，項目的招標條款較去年有所調整，如項目補地價金額由去年的逾47.65億元，大幅回落至35.475億元，最新每呎補地價約3,776元，較去年招標回落超過12億元或25.5%。

此外，去年招標時，發展商需要提交一筆期費用，同時設有分紅比率至少15%的條款。不過最新招標條款有所調整，發展商僅需要支持定額1億元的金額，而分紅比率由發展商提出，未有設下最低水平。

上月截收31份意向書

東涌牽引配電站物業發展項目於上月底截收意向書，共有31家財團遞交意向書，包括多家本地發展商，如新地（0016）、長實（1113）、信置（0083）、恒地（0012）、會德豐、英皇國際（0163）、泛海集團（0129）及資本策略地產（0497）。

而翻查資料，該項目去年曾推出市場，去年9月接獲約35家發展商遞交發展意向，同年10月底截標，當時接獲5份標書，全屬本地發展商，惟11月宣布流標。當時市場估值介乎42.3億至75.2億元，每呎樓面地價約4,500元至8,000元。