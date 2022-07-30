NOVO LAND今首賣336伙　首小時沽約22伙｜持續更新

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，今日（30日）首輪開售336伙，折實售價由328萬元起。項目累收1.9萬票，超額認購55倍，成為今年新盤票王。而今早銷售分為A及B組，大手買家於早上9時起，於九龍環球貿易廣場進行登記。



【10：00】據現場所見，早上約9時半，大雨下仍有大批準買家陸續到場排隊，等候登記，當中不不乏年輕人。據市場消息指，項目截至早上近10時，暫售出約22伙。

今日開售的336伙，涵蓋開放式至三房，扣除最高15%折扣計，折實售價由328.1萬至932.5萬元，折實呎價由12,187元至15,427元。全數單位折實售價低於1,000萬元，一律符合九成按保門檻。

今日銷售設大手客認購時段，Ａ組為大手客買家，須購入一伙指定三房或最多四伙指定單位；而B組為散客買家最多可買兩伙。

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位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。