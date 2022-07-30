NOVO LAND首賣336伙　暫沽約99伙　大手客1200萬購3伙｜持續更新

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，今日（30日）首輪開售336伙，折實售價由328萬元起。項目累收1.9萬票，超額認購55倍，成為今年新盤票王。而今早銷售分為A及B組，大手買家於早上9時起，於九龍環球貿易廣場進行登記。



【13：00】A組售出99伙

據市場消息，項目A組大手認購時段可供發售的102伙，合共售出99伙。緊接進行B組散客認購。發展商將準買家分成多組，B1組約60人已入售樓處，B2組約80人則仍在門外排隊。

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【12：45】美聯料首批單位可即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，首批單位可即日沽清，錄大手客連購3伙，包括兩伙開放式及一伙一房戶作自住及投資用途，涉資約1,200萬元。

另外，投資客比例高達三成，預期入伙後呎租可達約40元，租賃回報約3厘；自住用家則佔七成，其中，80後及90後年青客眾多，佔比達八成以上。

【11：45】中午12時前暫沽77伙

截至11時45分，據市場消息項目暫沽77伙，尚餘259伙待沽。

【11：10】陳永傑：用家佔八成比率高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND今首輪銷售336伙，中原客戶出席率有七、八成。客源以用家為主，佔比達八成，屬近期用家比率較高的新盤。客源分布方面，七成為新界客，當中以新界西為主，佔六、七成。

他又指，中原今錄得一組大手客戶有意斥約1,900多萬元購入兩伙三房單位，為區內家庭 ，打算購入自用。陳永傑指，受加息影響，近期樓市氣氛較觀望。預計本月一手成交量僅約900多宗，比上月約1,300宗跌三成。

【10：45】項目暫售35伙

據市場消息，截至早上約10時15分，暫售出約35伙，其中有買家以約1,900萬元購兩伙。

【10：00】首小時暫售出約22伙

據現場所見，早上約9時半，大雨下仍有大批準買家陸續到場排隊，等候登記，當中不不乏年輕人。據市場消息指，項目截至早上近10時，暫售出約22伙。

今日開售的336伙，涵蓋開放式至三房，扣除最高15%折扣計，折實售價由328.1萬至932.5萬元，折實呎價由12,187元至15,427元。全數單位折實售價低於1,000萬元，一律符合九成按保門檻。

今日銷售設大手客認購時段，Ａ組為大手客買家，須購入一伙指定三房或最多四伙指定單位；而B組為散客買家最多可買兩伙。

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位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。