新盤周末錄353宗成交　按周增26倍　上源兩洋房近億元沽

過去周末再有大型新盤開售，拉高一手成交量。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，周末（30、31）兩日一手市場錄得約353宗成交，較對上一個周末的13宗急增26倍。當中，全新盤屯門NOVO LAND第1A期即日沽清336伙，佔總成交量95%。



NOVO LAND佔周末總成交量95%

NOVO LAND第1A期周末首輪開售，搶去焦點，336伙即日沽清，套現逾19.7億元。新地（0016）表示，首輪共有26組買家購入兩伙或以上，最大額為「一客三食」，連購3伙，涉資約1,180萬元。新地隨即加推168伙，折實平均呎價14,385元，折實售價336萬元起，並預告或於本周末進行次輪推售。

萬科上源連沽兩幢洋房 套現逾9400萬

另外，受屯門新盤帶動，同區貨尾亦錄成交。萬科香港旗下的屯門上源，周末招標沽出兩伙，共套現約9,483.9萬元，涉及為第2號及16號洋房，屬四房四套間隔，各連兩個車位，成交價為約4,721萬及約4,762萬元。

當中，第2號洋房面積2,741平方呎，連112平方呎平台，905平方呎花園，及500平方呎平台；第16號洋房面積2,762平方呎，連112平方呎平台，811平方呎花園，及500平方呎平台。

九龍區方面，會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙 II 亦沽一伙，涉及單位為5座18樓C室，實用面積795平方呎，屬三房間隔，成交價為1,992萬元，呎價約25,057元。

另嘉里（0683）旗下九龍龍駒道9號緹山，周末招標再沽一伙，為第1座2樓A室，實用面積1,760 平方呎，屬三房三套房間隔，以7,317.2萬元連一個車沽出，呎價約41,575元。項目提供45伙，目前累售出36伙，佔全盤單位總數80%，合共套現約57.3億元。