藍圖曝光｜市建局裕民坊商業項目採「浮動參數」　可建百萬呎商場

市區大型商業重建項目預計快將推出。市建局就觀塘市中心第4和第5發展區商業項目，向城規會遞交重建發展申請，項目將重建為總樓面逾216萬平方呎的大型商業項目，同時首次試行「浮動規劃參數」，即容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施所佔樓面面積。項目基座將會設有商場部分，商場樓面上限約102萬平方呎。

憂商業地流標 容許財團適度調整商業樓面

市建局指出，觀塘市中心重建項目是該局在香港進行最大型及複雜的重建項目。因應2019年至2020年度有3幅位於啟德的商業用地「流標」、加上2019冠狀病毒病疫情導致不穩定的酒店需求，以及於2021年底的市場調查向私人發展商收集到不同的意見，擬議增加第4及第5發展區內發展參數可調整的彈性，以容許未來中標發展商因應市場需求，適度調整准許的商業發展樓面作不同業務用途 。

基座商場最少提供70萬呎

該局又指出，是次規劃許可申請的目的是根據「城市規劃條例」第16條尋求城規會批准修訂獲批方案，在保持最高總樓面面積逾216萬平方呎不變的前提下，為三類非住宅業務的樓面面積的設定，提供可調整的彈性。為保持項目位處策略性位置的「市中心」特色及形象，不論未來發展組合如何調整，該項目的下層保留不少於近70萬平方呎的商業樓面面積。

又指獲批方案內所有規劃裨益、獨特設計元素、總樓宇體積及建築形式將會被保留，同時亦符合所有與外界持份者及政府部門達成共識的承諾亦會維持。另外，擬議方案亦有助舒緩位於開源道/觀塘道迴旋處的交通流量，增加規劃裨益。

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高座大廈樓高64層 高度達285米

資料顯示，觀塘市中心項目第4和第5發展區商業項目，地盤面積約265,015平方呎，地積比率為8.17倍，擬重建為2幢商廈，其中一幢高座大廈設64層，建築物高度達主水平基準上285米：另一幢低座大廈樓高13層，兩幢大樓的基座部分將用作零售商業用途，而樓上部分則可作零售、寫字樓及酒店。兩幢大廈均設有5層地庫。

料可不設立酒店用途

由於項目採用「浮動規劃參數」，酒店、辦公室及商業零售樓面也設有最高及最低樓面範圍，如酒店可建樓面介乎0至344,454平方呎，即發展商可以選擇不設立酒店用途，酒店房間數上限為400間。至於辦公室可建樓面介乎708,930至1,373,716平方呎，而零售商業可建樓面介乎699,673至1,020,005平方呎。