屯門NOVO LAND再加推168伙　折實均價1.4萬　周六次輪賣348伙

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期上周首輪銷售336伙，即日沽清，發展商繼日前加推4號價單後。今日（2日）再加推5號價單，涉及168伙，實用面積213至701平方呎，包括開放式佔38伙、一房佔18伙、兩房佔81伙，以及三房佔31伙，整批市值約11.7億元。

該批單位折實平均呎價14,392元，折實售價由336萬元起，為開放式單位。發展商同時，落實本周六（6日）次輪推售348伙，另招標12伙特色户，其中7伙為頂層户，餘下為低層平台特色户。

新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售強勁，新價單維持原價加推，形容為「繼續輕鬆價」。

新地代理總經理陳漢麟表示，次輪收票表現踴躍，亦多了於上輪沒有入票的客人。他補充，次輪將於本周四（4日）晚上八時截票，星期六會分組銷售。其中，A1組主要為三房户買家，A2組為二至四個單位買家，至於B組則為一至兩個單位。

發展商日前公布4號價單，涉及168伙，折實平均呎價14,385元。至於，新推的第5號價單同樣涉及168伙，其折實平均呎價與4號價單相約。

↓↓周六首輪銷售場面↓↓

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1,467平方呎，當中兩房戶佔403伙或49%，關鍵日期為明年6月。