ONE INNOVALE累收3000票　日內公布銷售安排｜示範單位直撃

恒地（0012）旗下粉嶺發展項目ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE-Archway，昨晚加推123伙，即先後已公布246伙的價單。截至今午（2日）2時許，累收逾3,000票。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，最快今日公布銷售安排。

他又指，價單3號或會有輕微加幅，亦設有大手時段，估計逾10%屬大手客。而今日再開放一伙示範單位，為A座地下20號單位連私人花園，實用面積391平呎，兩房連衣帽間，客廳闊約2.7米，開放式廚房設計，連約10米長花園，第一期共有14伙同類型單位。

全屋採用抗菌地磚及牆身磚

林達民又指，ONE INNOVALE-Archway亦注重可持續發展，以健康生活規劃，以人為本。每伙單位設均有獨家專利的「淨化消毒門廊」，全屋採用抗菌地磚及牆身磚。

昨晚加推的123伙，實用面積208至609平方呎，涉開放式至三房戶型，價單定價338.5萬至940.5萬元，價單呎價14,863元至21,873元，維持最高7%折扣，折實售價由314.8萬至874.6萬元，折實呎價13,822至20,342元。

第二批的折實平均呎價為14,560元，較首張價單加幅約2%。售價最平一伙屬A座15樓18室，實用面積208平方呎，開放式間隔，折實售314.8萬元，折實呎價15,135元。

【示範單位直撃】