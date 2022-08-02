地建會回顧抗疫　由捐物資到借地 「一個電話獲數百會員響應」

疫情爆發至今逾兩年半，代表多家本地發展商的地產建設商會（地建會）近日作回顧，回顧疫情期間，一眾地建會會員由捐助防疫物資，至借出數以千計的酒店房間及數十公頃土地用作社區隔離設施。會長簡基富形容，「我們只是撥出一個電話，便立即收到數以百計會員的回覆，當中包括許多有創意的解決方案，紓緩港人的抗疫壓力。」

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，在疫情非常時期，會員十分關心社區和市民需要，一眾會員全力支持政府以目標為本的精神，為社群建立抵禦新冠沖擊的屏障，保障香港在國際的社會地位。

而簡基富則感謝會員慷慨回應，「我們只是撥出一個電話，便立即收到數以百計會員的回覆，當中包括許多有創意的解決方案，紓緩港人的抗疫壓力。」

各個發展商在疫期間，捐贈各種防疫物資，如⼝罩、快速檢測包、消毒產品、食品和開學護理包，亦有發展商創建首個線上資源配對平台，配合八位數字捐款，應對疫情下社會的不同需要。另有商會會員通過旗下的超級市場和連鎖店，確保食品、藥品和抗疫物資可以保持穩定供應。

此外，地建會又指，疫情期間會員也向政府提供了超過100萬平呎的土地，在元朗潭尾和新田建設社區隔離設施，並於大埔和粉嶺建造流動新冠治療醫院，亦有會員捐贈兩幅位於元朗和新田的土地，為香港建立非鮮活食品和其他貨物的臨時貨物接駁場，進⼀步保障從內地到香港的持續供應。

土地以外，發展商亦借出旗下物業，包括改作超過5,000個檢疫酒店房間以及社區疫苗接種中心、隔離設施和其他醫療和緊急⽤途的場所；又透過舉辦幸運抽獎，捐出全新住宅、黃金以及各樣獎品，鼓勵勵居⺠接種疫苗。

至於租戶受疫情影響而關閉，部份地建會會員亦有提供租務寬減，甚至全額租金豁免。