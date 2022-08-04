將軍澳連爆蝕讓　慧安園蝕3年蝕一球　LP6移民盤輸9萬

將軍澳及日出康城一帶近日連環出現二手蝕讓，其中慧安園兩房戶515萬元低價沽，三年貶值兩成，蝕幅之大為區內少見。

美聯分行高級分區營業經理林健偉表示，涉及為慧安園1座中層H室，實用面積354平方呎，兩房間隔、望樓景，原叫價560萬元，放盤約兩個月，經買賣雙方議價後，終減價45萬或約8%至515萬元易手，呎價約14,548元，較市價逾一成。業主未有透露急賣原因。

參考同屋苑、同呎數單位，4月至5月的成交價約為608萬至625萬元，上址平近「一球」。新買家為區內上車客。至於原業主2019年7月以617萬元購入，持貨剛滿三年額外印花稅（SSD）鬆綁，現帳面勁蝕102萬元或約17%，若連雜費計，料實蝕逾130萬元。

LP6移民盤帳面蝕9.5萬

利嘉閣地產分行市務經理林靖羲表示，日出康城LP6 第1座中低層D室，實用面積約906平方呎，三房套連工人套及儲物室，望向南海景，日前獲區內換樓客1,430萬元承接，呎價約15,784元。

而原業主於2019年4月以約1,439.5萬元一手購入上址，因為移民而放盤，原開價1,480萬元，兩周後獲客人睇樓，議價後減價50萬元成交。賣方持貨約三年多，現帳面蝕9.5萬元。LP6現時約有320個二手單位放售，入場費628萬元起。

將軍澳及日出康城一帶近一個月錄得至少8宗二手蝕讓，包括屋苑如晉海、天晉等。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，加息難免令部份準買家入市決定轉趨審慎，二手業主亦陸續擴大議幅求售，減幅約3％至7%。