ONE INNOVALE-Archway累收6000票　設3.6萬呎會所、30項設施

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway將於本周六進行首輪銷售318伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民今（4日）表示，截至今午2時許，ONE INNOVALE - Archway累收逾6,000張票，超額認購逾17倍。項目將於明日中午截票，同日抽籤。

超額認購逾17倍 明中午截票

發展商今日介紹項目住客會所「CLUB INNOVALE」，合共三層，室內、外面積合共達3.6萬平方呎，以「GALLERY IN THE PARK」為設計意念，連逾6萬平方呎戶外園林，由建築設計事務所CREAM打造。

會所設水中影院、模擬滑雪機等

會所提供多達約30項設施，包括會所餐廳及酒吧、水耕農場、模擬滑雪機、健身閣及瑜樂坊等；另會所設有三大泳池區域，分別為兒童嬉水池、室內恆溫泳池及頂層的影樂池。室內恆溫泳池長達17米，供一年四季使用；影樂池為長達30米的無邊際泳池，結合大銀幕，成為水中影院，池中特設水中健身器材，包括水中跑步機及健身單車等。

ONE INNOVALE - Archway本周六開賣318伙，整批折實均價14,451元，折實入場價由296萬元起。本周六銷售當日將分A、B組兩組，A組為購買兩個或以上、最多4伙的大手客時段；隨後為B組，最多可選購兩伙。