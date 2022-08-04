新地西貢十四鄉申預售樓花　何文田傲玟重新入紙　預計今年底落成

據地政總署資料，7月份有兩個一手新盤申請預售樓花，包括遲遲未能入伙的何文田常盛街17號傲玟。傲玟於去年8月底因為未能證明可應付工程超支，被運房局撤銷了其預售樓花許可，並須待項目完工並獲發合約完成證明書（俗稱滿意紙），才可重新申請推售。現傲玟重新入紙申請，涉及381伙，預計落成日期則再度延後至2022年12月31日。



傲玟去年8月被撤銷預售樓花許可

傲玟由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有，原定關鍵日期為2020年11月30日，延後至今近二十一個月，一直未能交樓。而去年8月底更因發展商未能證明可應付工程超支，被運房局撤銷了其預售樓花許可，涉及379伙，樓盤面臨「爛尾」危機。

而今年4月份，高銀金融旗下金鋑有限公司指，傲玟預期計在8月初完工，並將向地政總署申請合約完成證明書（滿意紙）。不過，最新顯示預計落成日期再度延後至2022年12月31日，即較原定交樓日推遲了二十五個月。

西貢十四鄉首期涉773伙 預計2025年6月入伙

此外，新地（0016）旗下西貢十四鄉1A期（大埔市地段第253號）新申請預售樓花，提供773伙，預計2025年6月底落成。項目為近年市場上最大型的私人住宅補地價項目，地盤面積約805萬平方呎，興建46幢樓高16至31層的分層住宅物業，住宅樓面涉及約579萬平方呎，涉及不多於9,700伙。

項目同時提供多幢樓高3至5層的非住宅建築物，涉及樓面約71.6萬平方呎，當中，康體中心與附屬設施佔約18.8萬平方呎，而住客會所及商業設施各佔約14.47萬及約13萬平方呎。車位數量多達3,166個。

新地副董事總經理雷霆表示，西貢十四鄉項目第1A期仍處於發展前期階段，預計取得預售樓花同意書需時，初步估算最快在2024年方可推出發售。